أوباما يوقع للزمالك 3 مواسم

نجحت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، في تجديد عقد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأبيض، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، خاصة وأن عقده كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير، ولكنه تمسك بوجوده داخل النادي الأبيض دون أي أزمات وكشف مصدر مطلع داخل النادي، أن اللاعب وقع بشكل رسمي على العقود لمدة 3 سنوات منذ قليل، وحصل على شيك مبملغ 4 ملايين جنيع، قيمة مقدم العقد، ويتم صرفه خلال الساعات المقبلة.