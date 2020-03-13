وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته بخصوص كورونا

هاجم رامي عباس وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وسائل الإعلام التي تناقلت أنباء عن الاشتباه بإصابة موكله بفيروس كورونا المستجد. وكتب عباس عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "كم هو مخجل أن يتم نشر شيء حساس للغاية مثل هذا دون معرفة أو الرجوع للمصادر، بل فقط لجذب أكبر عدد من القراء، هذا أمر مقرف ومرعب للناس في الوقت نفسه". وفي وقت سابق اليوم نفى مصدر مقرب من اللاعب المصري محمد صلاح في تصريحات خاصة لـRT، إصابة اللاعب بفيروس كورونا. وجاء ذلك ردا على

شائعات أطلقتها مواقع إعلامية تحدثت فيها عن الاشتباه بإصابة الفرعون المصري بالفيروس. وقال المصدر إن اللاعب المصري بخير ويتواصل يوميا مع أهله وسوف يحضر للقاهرة خلال الأيام العشرة المقبلة مع أسرته لزيارة مصر. وبدأت الشبهات بإصابة الفرعون المصري وزملائه في "الريدز"، بعد عزل خمسة من أفراد فريق بورنموث الذي انهزم أمام ليفربول بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووضع نادي بورنموث حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين من الجهاز الفني في العزل، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا لديهم خلال الساعات الماضية. وتكهنت العديد من التقارير بأن يكون حارس بورنموث والأفراد الأربعة الآخرون قد نقلوا عدوى كورونا للاعبي ليفربول. وكان صلاح قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث المصاب بكورونا أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول.