فرمان عاجل من الخطيب بعد انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي

كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن اصدار محمود الخطيب، مجلس إدارة النادي الأهلي فرمان بشأن مباراة الاهلي والزمالك في القمة 119.

وألغى الحكم الليتواني لمباراة الأهلي والزمالك مباراة القمة التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة انطلاق المباراة وذلك لاطلاق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك

ومن جانبه أصدر محمود الخطيب فرمانا بعدم الحديث عن مباراة الزمالك التي تم إلغاؤها اليوم الاثنين سواء من قريب أو من بعيد.

وأخطر محمود الخطيب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعدم التحدث عن مواجهة الزمالك وغلق صفحتها تمامًا والتركيز على مباراة صن داونز المقبلة.

ومن جانبه ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بصدد تطبيق اللائحة، بعد أحداث مباراة القمة والتي ألغيت بداعي عدم حضور نادي الزمالك لملعب استاد القاهرة الدولي .

ونشر الاتحاد المصري بيانا مفاده: "نأسف لهذا المشهد. و سنطبق اللائحة.

علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وتبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بصدد تطبيق اللائحة، بعد أحداث مباراة القمة ، والتى ألغيت بداعي عدم حضور نادي الزمالك لملعب استاد القاهرة الدولي .

اعلن الحكم الليتواني لمباراة الأهلي والزمالك فى القمة 120 التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة انطلاق المباراة واطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل انطلاق مباراة الاهلي والزمالك لمدة ساعة وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والامطار.

وجاء تشكيل الاهلي يضم : محمد الشناوي - ايمن اشرف - محمود متولي - علي معلول - احمد فتحي - عمرو السولية - اليو ديانج - حسين الشحات - وليد سليمان - محمد مجدي افشة - مروان محسن.

وعلى الجانب الاخر تحرك أتوبيس بلاعبي فريق الشباب بنادي الزمالك، إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الممتاز.

ومن جانبه أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يعلم شيئا عن اتوبيس نادي الزمالك وإذا كان قد وصل إلى استاد القاهرة أم لا

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إنه تلقى اتصال هاتفي من احمد موسى وهو جالس في منزله على سريره .

وأعرب مرتضى منصور أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضة إذا تم خصم أي نقطة من الزمالك، مشيرا إلى أن النادي الأهلي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته.