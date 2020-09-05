إصابة نجم جديد في ليفربول بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم، إصابة أحد أفراد المنتخب والذي سلعب ضمن صفوف ليفربول، بفيروس كورونا المستجد، دون الكشف عن اسمه، وذلك قبل مواجهة كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية.