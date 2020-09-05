ساعد نجم كرة القدم المصري "محمد صلاح" فريق ليفربول في صنع التاريخ الموسم الماضي، حيث حقق الفريق الأحمر لقب الدوري الانجليزي الممتاز الأول في تاريخه، وأول دوري له منذ 30 عامًا ووفقًا لموقع البريميرليج الرسمي، فإن صلاح لديه الآن فرصة جديدة لكتابة اسمه في تاريخ المسابقة، بتحقيق رقم قياسي مميز، وذلك في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد 2020-2021 وسيستهل حامل اللقب ليفربول مشواره في الموسم الجديد من البريميرليج باستضافة فريق ليدز على ملعب أنفيلد يوم 12 سبتمبر الجاري.