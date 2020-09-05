برشلونة يتراجع عن توقيع عقوبة على ميسي

تراجعت إدارة نادي برشلونة عن فرض العقوبة القاسية على لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي اعتزمت توقيعها عليه، بعد غياب عن تدريبات الفريق والفحوصات الطبية.