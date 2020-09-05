موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة نجم كرة القدم "ليونيل ميسي" لتدريبات فريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد أن تراجع الأرجنتيني عن الرحيل من النادي الكتالوني هذا الصيف ووفقًا لصحيفة ماركا سيتدرب ميسي تحت قيادة مدربه الجديد رونالد كومان لأول مرة يوم الاثنين، بمجرد اجتياز اختبار فيروس كورونا ولم يتوجه الأرجنتيني إلى ملعب تدريب برشلونة يوم السبت، بعد إعلان قراره البقاء في النادي ظهر اليوم السابق.