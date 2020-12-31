هانزهوتل يعود من كورونا لقيادة ساوثهامبتون أمام ليفربول بعد انتهاء العزل

أعلن نادي ساوثهامبتون، اليوم الخميس، انتهاء فترة الحجر الصحي للمدير الفني رالف هازنهوتل، بعد ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا، وبالتالي سيتواجد في لقاء القديسين أمام ليفربول يوم الإثنين المقبل على ملعب "سانت ماري" في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب المدرب النمساوي عن مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء أول أمس الثلاثاء، بعد إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا، وتماشياً مع بروتوكولات النادي المعتادة والتوجيهات الحكومية، حيث خضع بالعزل الذاتي بينما نقوم بتقييم الموقف بشكل أكبر.

ونشر نادي ساوثهامبتون على موقعه الرسمي بيانا، قال فيه:"في 28 ديسمبر ، تلقت زوجة رالف نتيجة إيجابية لاختبار Covid-19، دون أن تظهر أي أعراض، وعزل رالف ذاتيًا على الفور وفقًا لإرشادات الحكومة".

وتابع البيان :"بالتشاور مع المستشار الطبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، تم فحص نتيجة الاختبار واعتبرها إيجابية كاذبة محتملة، كان هناك اختباران لاحقان أجراهما كل فرد في منزل رالف في 29 ديسمبر و31 ديسمبر وكانت كل هذه الاختبارات سلبية لتتبع الفيروس".

وأكمل البيان :"بتوجيه من كل من فريق ساوثهامبتون الطبي والمستشار الطبي في الدوري الإنجليزي الممتا ، نحن الآن واثقون من أن الاختبار الأصلي كان إيجابيًا كاذبًا وقد تمت الموافقة على رالف الآن للعودة إلى التدريبات وتلقي التدريب اعتبارًا من 1 يناير".

واختتم ساوثهامبتون :"يود النادي أن يوضح أننا ندعم تمامًا البروتوكولات واللوائح التي أدت إلى عزل رالف ذاتيًا وننظر إليها على أنها حيوية في الحفاظ على مشاركة الجميع في النادي ومجتمعنا ولعبتنا في بيئة آمنة".

وفشل فريق ساوثهامبتون في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات بالبريميرليج، ليتراجع ترتيبه إلى المركز التاسع برصيد 26 نقطة.