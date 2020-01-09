أسماك القرش تنهش جثة لاعب كرة قدم في أستراليا

عثرت فرق الإنقاذ والطوارئ في أستراليا على جثة لاعب كرة القدم، إريك بيريتي (21 عاما) على شاطئ غرب البلاد، أمس الأربعاء، بينما كانت تلتهمها ثلاثة من أسماك القرش. وعثر على جثة اللاعب عندما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثة أخرى تعود لغاري جونسون (57 عاما)، بعد مهاجمته من قبل قرش أبيض كبير أثناء الغوص مع زوجته، كارين ميليغان، التي توجهت بنداء استغاثة عبر مكالمة هاتفية، بعد أن فشلت في إنقاذ زوجها، وذلك وفقا لما نقله موقع صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكان اللاعب الشاب في إجازة مع أصدقائه عندما سقط في المحيط، وهو يمشي على الصخور، وحاول أصدقاؤه إنقاذه دون جدوى. وكان إريك بيريتي قد كتب في آخر مشاركة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد للجميع! مع انتهاء عام 2019، أتمنى أن يجد الجميع السلام وأن ينعموا بالحب مع بداية العام الجديد.. لكل الذين لا يستطيعون أن يكونوا معنا لأي سبب من الأسباب. تذكر أن تحب دائما، وكن ممتنا ومبتسما".

وفاز إريك بمنحة دراسية للعب كرة القدم في فريق "Hasting Broncos" في كلية هاستينغز في نبراسكا، وكلية سانت توماس أكوينا في نيويورك. وأشاد "هاستينغ برونكو" بـ إريك عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وقال في بيان: "تشعر أسرة برونكو بالحزن لسماعها نبأ وفاة إريك بيريتي المفاجئ". ولعب إريك بيريتي مع فريق "Hasting Broncos" خلال الموسم (2016 – 2017) وفاز بلقب معه.