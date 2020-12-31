الهلال يخطف تعادلا قاتلا أمام الشباب فى الدوري السعودي

خطف الهلال تعادلا قاتلا أمام ضيفه الشباب بهدف لكل منهما في ديربي العاصمة السعودية الرياض، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "الملز"، في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020-2021.سجل البرتغالي فابيو مارتينيز هدف الشباب في الدقيقة 14 من هجمة مرتدة، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وسددها على يسار حبيب الوطيان حارس الهلال ليسجل هدف فوز الشباب.