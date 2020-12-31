الشباب ينهي الشوط الأول أمام الهلال متقدما بهدف في الدوري السعودي

أنهى فريق الشباب الشوط الأول من مواجهة مضيفه الهلال ، متقدما بهدف دون رد، في ديربي العاصمة السعودية الرياض، على ملعب "الملز"، في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020-2021.

سجل البرتغالي فابيو مارتينيز هدف الشباب في الدقيقة 14 من هجمة مرتدة، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وسددها على يسار حبيب الوطيان حارس الهلال ليسجل أول أهداف اللقاء.

وكان فريق الهلال الطرف الأخطر خلال الشوط الأول، في حين اعتمد الشباب على الهجمات المرتدة التي جاء منها الهدف.