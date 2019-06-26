انطلاق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2019

انطلقت منذ قليل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019 على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الذي سيخوض المباراة وجاء على النحو التالي:

محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ، ايمن اشرف -محمد النني ، طارق حامد - عبدالله السعيد ، محمد صلاح ، محمود حسن (تريزيجية) - مروان محسن.

ويحلم المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بحسم التأهل إلى دور الـ 16 اليوم، بالفوز على الكونغو الديمقراطية وهو المنتخب الذي خسر مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين نظيفين.