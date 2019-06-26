أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.