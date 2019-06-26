أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية
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أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية

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العرب اليوم - أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية

منتخب مصر
القاهرة _ العرب اليوم

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

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أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية



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أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية



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