الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدوري ويقرر خوض مباراة الجيش

اتخذ رئيس نادي الزمالك، قرارًا جديدًا بشأن موقف الفريق الأبيض من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وعلم "الوطن سبورت" أن الزمالك قرر التراجع عن فكرة الإنسحاب من بطولة الدورى، وخوض مباراة طلائع الجيش بشكل طبيعي دون انسحاب من مسابقة الدوري الممتاز وتم إخطار الجهاز الفني للأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بأن الفريق سيخوض مباراة طلائع الجيش، وعليهم ألا يشغلوا بالهم بأي أمور خارج الملعب، وبالفعل انتظم الفريق حاليا في المعسكر المغلق وكشفت قناةالزمالك، أمس أن هناك اجتماعا لمجلس إدارة النادي من أجل مناقشة ودراسة الانسحاب من بطولة الدوري بعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الجولة الـ24 من عمر الدوري.