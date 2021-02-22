الشباب يكتسح أهلي جدة بثلاثية ويتربع على قمة الدوري السعودي

اكتسح فريق الشباب، نظيره أهلي جدة بثلاثية نظيفة في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي. وافتتح أحمد شراحيلي، التسجيل للشباب في الدقيقة 12، قبل أن يسجل السنغالي ألفريد نداي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70. وفي الدقيقة 95، أحرز جوانكا الهدف الثالث للشباب، ليؤكد انتصار فريقه. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب للنقطة 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 35 نقطة في المركز الثالث.