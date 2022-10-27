مدافع مونزا الإيطالي بابلو ماري يتعرض للطعن في ميلانو

تعرض الإسباني بابلو مارى مدافع فريق مونزا الإيطالي، اليوم الخميس، للطعن فى أحدى مراكز التسوق فى مدينة ميلانو، قبل أن يتم نقل اللاعب إلى المستشفي. وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مدافع فريق مونزا، بابلو مارى، بالإضافة إلى خمسة أشخاص تعرضوا للطعن فى أحدى مراكز التسوق، بالقرب من مدينة ميلانو، أثناء سيره رفقة زوجته وابنه. وأضافت الصحيفة أن مدافع أرسنال المعار إلى الفريق الصاعد للدورى الإيطالي، كان واعيا عندما تم نقله بمروحية إلى المستشفى، بينما هناك شخصين من الخمسة الأخير حالتهم خطيرة.