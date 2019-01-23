اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي بعد الاستبعاد الأفريقي

يعقد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا في مقر النادي وذلك عقب قرار الاتحاد الافريقي باستبعاد الفريق من دوري ابطال افريقيا.ومن المقرر أن يناقش المجلس الإجراءات التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة،

وبحث سبل تقديم تظلم على القرار الذي اتخذه الكاف.واتخذ الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" قرارا باستعباد الإسماعيلي وذلك بسبب احداث الشغب الجماهيري في مباراة الفريق والافريقي التونسي