بدأ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، مراوغة النادي الأهلي في صفقة محمود متولي، مدافع فريق كرة القدم الأول، الذي يرغب الأهلي في ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "صدى البلد"، أن مجلس إدارة الإسماعيلي، لم يتلقى أي عروض من جانب نادي "بيراميدز"، من أجل ضم محمود متولي في "الميركاتو" الشتوي.

وشدّد المصدر على أن إدارة الدراويش، تريد استخدام ورقة بيراميدز، من أجل الضغط على النادي الأهلي، والخروج بأقصى مكسب مالي من تلك الصفقة، أو الوصول إلى انسحاب الفريق الأحمر من الصفقة، واضطرار اللاعب للتجديد والبقاء في صفوف الدراويش حتى نهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة، يرغب في أن يخرج منتصر أمام الجماهير الغاضبة من الإدارة خلال الفترة الماضية، فأما أن يحصل على أكبر عائد مادي من وراء صفقة انتقال متولي إلى الأهلي، أو بقاء اللاعب في صفوف الدراويش، وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

يُذكر أن الفترة الأخيرة خرجت العديد من الأنباء، التي تؤكّد أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات قوية مع نادي الإسماعيلي، لضم محمود متولي، مقدمًا عرض مالي ضخم.