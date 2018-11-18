مدرب الإسماعيلي ينفي استبعاد محمود متولي من القائمة الأفريقية

نفى محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لنادي الإسماعيلي، وجود نية لدى الجهاز الفني لاستبعاد محمود متولي من القائمة الأفريقية، المشاركة في دوري الأبطال في نسخته المقبلة.

وأكد أبو جريشة "القائمة الأفريقية تتضمن اسم محمود متولي مدافع الفريق وباهر المحمدي"، وفقا لـ "الوطن سبورت":

وأضاف: "كل ما أثير حول استبعاد اللاعب من القائمة بسبب توقيعه لفريق أخر ليس له أي أساس من الصحة، واللاعب لم يوقع لأي فريق أخر، فهو مستمر مع الفريق".

وكانت تقارير قد ربطت بين محمود متولى وفريق بيراميدز الذي حاول التعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم الجاري، ودخلت إدارة النادي الذي يحتل وصافة الدوري حاليا في مفاوضات جديدة معه للحصول على توقيعه، خصوصا أن الأهلى يفاوض اللاعب لضمه خلال المرحلة المقبلة.