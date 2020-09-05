الاتحاد الأفريقي يرفض تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الموافقة على مطالبات تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباريات الذهاب في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري وتواصل الاتحاد الأفريقي مع نظيره المصري، من أجل اخطاره بإقامة المباريات في موعدها، وعدم قبول مطالب تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، كما رددت بعض وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة.

مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري الأبطال في موعدها ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذهاباً يومي 25 و26 من الشهر الجاري، على أن تقام إياباً يومي 2 و3 من شهر أكتوبر المقبل، دون وجود نية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إجراء أي تعديلات على تلك المواعيد.