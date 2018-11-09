سعد بقير يسجل الهدف الأول للترجي في شباك الأهلي

نجح سعد بقير في تسجيل الهدف الأول ل الترجي التونسي في الثواني الاخيرة من الشوط، حينما استغل خطأ في التغطية من المالي ساليف كوليبالي، وتسلم كرة متقنة من طه ياسين الخنيسي ويسددها قوية على يمين محمد الشناوي .