الخنيسي يقود الترجي التونسي أمام الأهلي

أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن التشكيل الذي سيواجه به الأهلي بعد قليل في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وضم التشكيل كلا من.. حراسة المرمى: معز بن شريفيةخط الدفاع: سامح الدربالي، حسين الربيع، شمس الدين الذوادي، خليل شمامخط الوسط: غيلان الشعلالي، فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، أنيس البدري، يوسف البلايلي.خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.