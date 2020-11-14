الحكم يرفض منح محمود تريزيجيه ركلة جزاء في مباراة مصر وتوجو

رفض حكم لقاء منتخب مصر وتوجو احتساب ركلة جزاء لصالح محمود حسن تريزيجيه عقب تعرضه للسقوط داخل منطقة الجزاء بعد مرور ربع ساعة من المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.