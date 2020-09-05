إشبيلية يعلن إصابة مهاجمه بفيروس كورونا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني إصابة مهاجمه منير حدادى بفيروس كورونا المستجد دون ظهور أعراض على اللاعب وأكد النادي الإسباني في بيانه أن جميع اللاعبين والأطقم الفنية خضعت إلى اختبار للاطمئنان على صحتهم يوم الاثنين الماضي استعدادا لعودة التدريبات وأضاف النادي في بيانه أن حدادي بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض الفيروس وسيعزل نفسه في منزله لحين التأكد من شفائه التام ومن المقرر أن يخضع فريق إإشبيلية الى اختبار للكشف عن فيروس كورونا غدا الأحد قبل العودة للتدريبات.