المحمدي يضيف الهدف الثاني لمصر في شباك اوغندا

سجل أحمد المحمدي لاعب المنتخب المصري الهدف الثاني للفراعنة في شباك أوغندا بالمباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2019.

وأحرز المحمدي الهدف في الدقيقة الـ46 بعد استلام رائع للكرة ثم سددها بقوة في المرمى.

ويتربع منتخب مصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة أمام الكونغو بدون رصيد، حيث سيلتقيان سويًا في نفس توقيت مواجهة الفراعنة مع الرافعات.