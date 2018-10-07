الاتحاد يباغت الأهلي بالهدف الثاني

باغت الاتحاد السكندري الأهلي المصري بالهدف الثاني في الدقيقة ٤٠ ، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري .

استغل رزاق سذاجة دفاع الاهلي وراوغ محمد هاني وساليف كوليبالي في الجبهة اليسرى متوغلا داخل منطقة الجزاء، ثم مرر عرضية متقنة قابلها خالد قمر بسهولة في المرمى .