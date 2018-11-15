الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية
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الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية

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العرب اليوم - الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية

النادي الأهلي
القاهرة - خالد الإتربي

أعلن النادي الأهلي عن قائمة الفريق الافريقية للموسم الجديد من دوري أبطال افريقيا ، والتي ضمت ٢٣ لاعبًا هم محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي ، احمد فتحي، محمد هاني، ساليف كوليبالي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول ، ايمن اشرف، حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدقيد، اسلام محارب، محمد شريف ، ميدو جابر ، احمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر ، وليد ازارو، صلاح محسن ، مروان محسن

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الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية



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الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية الأهلي يعلن عن قيد ٢٣ لاعبًا في القائمة الافريقية



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