قطع في وتر اكيلس ينهي مسيرة جنش مع المنتخب المصري

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس".

وقام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بإبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك ، حيث يصعب عليه استكمال البطولة .

وكان جنش قد أصيب في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية استعدادا للقاء أوغندا بعد غد في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية.