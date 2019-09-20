الزمالك يرفض منح لاعبيه راحة بعد خسارة لقب كأس السوبر

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد الانتهاء من لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب برج العرب وانتهى بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

ويستأنف الفريق الابيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى للدوري.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق يوم الاحد المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة أمام زعيم الثغر