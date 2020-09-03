ديانج يعود للقاهرة و ينهي الجدل حول هروبه من القلعة الحمراء

يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة وادي دجله مساء غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ويسعي الجهاز الفني الوقوف علي المستوي الفني للاعب الأهلي اليو ديانج لقائمة الفريق بعد وصوله للقاهره قادما من بلاده بعد الحصول على إذن بالسفر، مستغلًا إيقافه في المباراة الماضية للقلعة الحمراء.