أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة، أنه موجود في ملعب برج العرب لمؤازرة فريقه وبيته الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وأضاف حازم إمام أن مساندة الزمالك واجب على الجميع في تلك المباراة المهمة، مؤكدا أن تتويج الزمالك بالكونفدرالية سيعيده للتتويج بالبطولات الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.