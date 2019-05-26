لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق نهضة بركان بقيادة منير الجعواني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار. خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير