لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك
آخر تحديث GMT00:39:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

العرب اليوم -

العرب اليوم - لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك
القاهرة - محمد عبد الحميد

  أعلن الجهاز الفني لفريق نهضة بركان بقيادة منير الجعواني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.   وجاء التشكيل كالتالي:   حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي    خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم   خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار.   خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك



أخبار ذات صلة

GMT 19:40 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

حازم إمام يُؤكِّد على وجوده في ملعب برج العرب لمؤازرة "بيته"
العرب اليوم - حازم إمام يُؤكِّد على وجوده في ملعب برج العرب لمؤازرة "بيته"

GMT 19:37 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

أحمد عيد عبدالملك يدعم الزمالك من مقصورة برج العرب
العرب اليوم - أحمد عيد عبدالملك يدعم الزمالك من مقصورة برج العرب

GMT 12:16 2019 السبت ,25 أيار / مايو

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يمدد عقد توماس توخيل حتى 2021
العرب اليوم - نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يمدد عقد توماس توخيل حتى 2021

GMT 06:40 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

المهاجم الغاني أسامواه جيان يعلن اعتزاله اللعب الدولي
العرب اليوم - المهاجم الغاني أسامواه جيان يعلن اعتزاله اللعب الدولي

GMT 06:18 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

مارادونا يطالب بمقاطعة فيلم عن حياته ويغضب من العنوان
العرب اليوم - مارادونا يطالب بمقاطعة فيلم عن حياته ويغضب من العنوان

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:35 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

بيع فستان "كيندال جينر" في "أمفار" الخيري بمبلغٍ خيالي
العرب اليوم - بيع فستان "كيندال جينر" في "أمفار" الخيري بمبلغٍ خيالي

GMT 00:39 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو

10 وجهات سياحية أوروبية عليك زيارتها في فصل الصيف
العرب اليوم - 10 وجهات سياحية أوروبية عليك زيارتها في فصل الصيف

GMT 02:06 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

أسرار دمج الأخضر والوردي لديكور أكثر جمالًا في منزلكِ
العرب اليوم - أسرار دمج الأخضر والوردي لديكور أكثر جمالًا في منزلكِ

GMT 16:20 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

الصادق المهدي يرفض إضراب الثلاثاء في السودان
العرب اليوم - الصادق المهدي يرفض إضراب الثلاثاء في السودان

GMT 16:16 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

الرئيس الجزائر المؤقت يُعيّن مدراء جدد في المنظومة الإعلامية
العرب اليوم - الرئيس الجزائر المؤقت يُعيّن مدراء جدد في المنظومة الإعلامية

GMT 03:31 2019 السبت ,25 أيار / مايو

مجوهرات فاخرة زيَّنت إطلالات نجمات مهرجان "كان" السينمائي
العرب اليوم - مجوهرات فاخرة زيَّنت إطلالات نجمات مهرجان "كان" السينمائي

GMT 03:10 2019 السبت ,25 أيار / مايو

طائرة روسية تعود أدراجها إثر حادثة غريبة وعنيفة على متنها
العرب اليوم - طائرة روسية تعود أدراجها إثر حادثة غريبة وعنيفة على متنها

GMT 03:57 2019 السبت ,25 أيار / مايو

إليكِ ديكورات مُميزة لتزيِن المائدة الرمضانية
العرب اليوم - إليكِ ديكورات مُميزة لتزيِن المائدة الرمضانية

GMT 04:18 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

الأمم المتحدة توضح موقف مبعوثها إلى اليمن من رسالة الرئيس هادي
العرب اليوم - الأمم المتحدة توضح موقف مبعوثها إلى اليمن من رسالة الرئيس هادي

GMT 16:16 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

الرئيس الجزائر المؤقت يُعيّن مدراء جدد في المنظومة الإعلامية
العرب اليوم - الرئيس الجزائر المؤقت يُعيّن مدراء جدد في المنظومة الإعلامية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 17:23 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

شبهات بشأن سرقة ساعة باب الفرج التاريخة وسط حلب
العرب اليوم - شبهات بشأن سرقة ساعة باب الفرج التاريخة وسط حلب

GMT 04:34 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبر

قرية "رجال ألمع" السعودية تحظى باهتمام "اليونيسكو"
العرب اليوم - قرية "رجال ألمع" السعودية تحظى باهتمام "اليونيسكو"

GMT 02:18 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"لوتي موس تكشّف عن جسدها أثناء تواجدها في "باربادوس
العرب اليوم - "لوتي موس تكشّف عن جسدها أثناء تواجدها في "باربادوس

GMT 03:24 2017 الأربعاء ,15 آذار/ مارس

"طوب الفينيل" آخر صيحة في ورق الحائط المنزلي يمكن استخدامه في جميع أنحاء البيت
العرب اليوم - "طوب الفينيل" آخر صيحة في ورق الحائط المنزلي يمكن استخدامه في جميع أنحاء البيت

GMT 06:29 2017 الجمعة ,18 آب / أغسطس

"حورية البحر" تتغلب على "يونيكورن" في المشروبات والحلويات الملونة
العرب اليوم - "حورية البحر" تتغلب على "يونيكورن" في المشروبات والحلويات الملونة

GMT 17:45 2015 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة
العرب اليوم - أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة

GMT 05:08 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطس

تعرف على عادات وتقاليد في عيد الاضحي في تونس
العرب اليوم - تعرف على عادات وتقاليد في عيد الاضحي في تونس

GMT 06:39 2015 الأحد ,19 تموز / يوليو

7 مطربين سعوديين يحيون حفلات عيد الفطر المبارك
العرب اليوم - 7 مطربين سعوديين يحيون حفلات عيد الفطر المبارك

GMT 15:48 2016 الثلاثاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

كارديف سيتي الإنجليزي ينقذ مسيرة المغربي مروان الشماخ
العرب اليوم - كارديف سيتي الإنجليزي ينقذ مسيرة المغربي مروان الشماخ

GMT 04:57 2016 الأحد ,27 آذار/ مارس

عمرو مهدي يُؤكد أنَّ أربعة أيام تفصله عن إنتهاء "شطرنج"
العرب اليوم - عمرو مهدي يُؤكد أنَّ أربعة أيام تفصله عن إنتهاء "شطرنج"

GMT 01:40 2016 السبت ,20 آب / أغسطس

أهلي جدة يُبقي اللاعب سلمان المؤشر في صفوفه حتى 2020
العرب اليوم - أهلي جدة يُبقي اللاعب سلمان المؤشر في صفوفه حتى 2020

GMT 13:48 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

سيدة مصرية تطلب الخلع تنفيذًا لنصائح رضوى الشربيني
العرب اليوم - سيدة مصرية تطلب الخلع تنفيذًا لنصائح رضوى الشربيني

GMT 04:57 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير

أول كليب للراقصة "جوهرة" عقب أزمتها الأخيرة
العرب اليوم - أول كليب للراقصة "جوهرة" عقب أزمتها الأخيرة

GMT 01:22 2015 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

استخدام الجماعات المتطرفة النساء لتنفيذ العمليات الانتحارية
العرب اليوم - استخدام الجماعات المتطرفة النساء لتنفيذ العمليات الانتحارية

GMT 01:47 2017 السبت ,26 آب / أغسطس

عبور ناقلة روسية لطريق البحر الشمالي دون مرافقة كاسحة جليد
العرب اليوم - عبور ناقلة روسية لطريق البحر الشمالي دون مرافقة كاسحة جليد

GMT 06:28 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارس

تنظيم حفلة توديع العزوبية لميغان ماركل في منتجع صحي فاخر
العرب اليوم - تنظيم حفلة توديع العزوبية لميغان ماركل في منتجع صحي فاخر

GMT 13:23 2018 الجمعة ,16 شباط / فبراير

المطعم المعلّق "دينر إن ذا سكاي" يعود إلى دبي
العرب اليوم - المطعم المعلّق "دينر إن ذا سكاي" يعود إلى دبي

GMT 14:05 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

عبدالرحمن الغامدي يعود إلى قائمة الاتحاد بعد غياب طويل
العرب اليوم - عبدالرحمن الغامدي يعود إلى قائمة الاتحاد بعد غياب طويل

GMT 23:33 2014 الأربعاء ,17 أيلول / سبتمبر

حسام لطفي يؤكد أنه لا صحة لانفصال عمرو دياب عن شركة "روتانا"
العرب اليوم - حسام لطفي يؤكد أنه لا صحة لانفصال عمرو دياب عن شركة "روتانا"

GMT 08:40 2014 الخميس ,17 تموز / يوليو

حقن فئران التجارب بالبروتين يخفض مستوى السكر في الدم مؤقتًا
العرب اليوم - حقن فئران التجارب بالبروتين يخفض مستوى السكر في الدم مؤقتًا

GMT 08:51 2017 الإثنين ,24 إبريل / نيسان

طارق السدحان يؤكد أنَّ التهرب الضريبي في السعودية منخفض بفضل الأنظمة القوية
العرب اليوم - طارق السدحان يؤكد أنَّ التهرب الضريبي في السعودية منخفض بفضل الأنظمة القوية

GMT 18:41 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

اللواء جميل حسن مدير الادارة العامة للمخابرات الجوية يكلف العميد سهيل الحسن بمهمة رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب
العرب اليوم - اللواء جميل حسن مدير الادارة العامة للمخابرات الجوية يكلف العميد سهيل الحسن بمهمة رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب

GMT 12:54 2017 السبت ,08 إبريل / نيسان

نهاد علاء الدين تنجو من حادث سير خطير في دمشق
العرب اليوم - نهاد علاء الدين تنجو من حادث سير خطير في دمشق

GMT 19:03 2017 الجمعة ,14 تموز / يوليو

المنافسة تعود بين شريف عرفة وطارق العريان بعد سنوات
العرب اليوم - المنافسة تعود بين شريف عرفة وطارق العريان بعد سنوات

GMT 15:13 2015 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان

اختيار بدر المقيل ضمن أفضل 100 لاعب عربي وآسيوي في التنس
العرب اليوم - اختيار بدر المقيل ضمن أفضل 100 لاعب عربي وآسيوي في التنس

GMT 20:23 2014 الخميس ,20 آذار/ مارس

الأفرشة والصّالونات التّركيّة تنافس المغربيّة في ديكورات المنازل الجزائريّة
العرب اليوم - الأفرشة والصّالونات التّركيّة تنافس المغربيّة في ديكورات المنازل الجزائريّة

GMT 15:50 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

أوامر ملكية جديدة من الملك سلمان اليوم في السعودية
العرب اليوم - أوامر ملكية جديدة من الملك سلمان اليوم في السعودية
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab