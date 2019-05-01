لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني يحرز هدف فريقه الاول أمام ليفربول في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.