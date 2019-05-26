أحمد عيد عبدالملك يدعم الزمالك من مقصورة برج العرب

حرص أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق ومهاجم الجونة الحالى، على التواجد بمقصورة ستاد برج العرب بالإسكندرية، لدعم الفريق الأبيض فى مباراته أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. يسعى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، والعودة لمنصات التتويج الأفريقية مرة أخرى، بعدما غاب عن التتويج بالبطولات الأفريقية منذ 16 عاما، حيث كان أخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيًا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، Arab Newsليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الترجى التونسى بهدف دون رد