كهربا يعتذر لـ الأهلى وجماهيره بعد خناقته مع الشناوى

حرص محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي علي تقديم إعتذار لجماهير الأهلي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين علي ما بدر منه وقال كهربا في فيديو عبر الصفحة الرسمية للأهلي:" أعتذر للجهاز الفني ولزملائي اللاعبين ولمحمد الشناوي كابتن القلعة الحمراء علي ماحدث ومتقبل العقوبة" وأضاف:" أنا ابن للاهلي واتمني التوفيق للفريق في المباراة المقبلة وهدفنا الفوز بالدوري ودوري أبطال افريقيا لإسعاد الجماهير".