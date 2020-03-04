السنغال بطلة لكأس العرب

أحرز منتخب السنغال لقب بطل كأس العرب لكرة القدم للشباب، على حساب نظيره التونسي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في مدينة الدمام السعودية.

ويدين منتخب "أسود التيرانغا" بالفضل في انتصاره للاعبه سامبا ديالو الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له في نهائية الشوط الأول للمباراة على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وشارك منتخب السنغال في هذه النسخة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة، إلى جانب منتخب مدغشقر، بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم.

في المقابل، أخفق منتخب تونس "نسور قرطاج" بذلك في الدفاع عن لقبه، الذي توج به على حساب نظيره السعودي عام 2012.