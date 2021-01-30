التعادل السلبي يحسم قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في غياب النني

حسم التعادل السلبي قمة أرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد والتى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".وكان مانشستر يونايتد الأكثر سيطرة وفاعلية خلال الشوط الأول من المباراة، وأهدر فرص التسجيل خاصة عن طريق برونو فرنانديز وراشفورد، وفى المقابل اعتمد أرسنال على الهجمات المرتدة مستغلا سرعة البرازيلى مارتينلى.

وأجرى اليونايتد تبديلا اضطراريا فى الدقيقة 37 بخروج لاعب الوسط مكتوميناى ودخل المهاجم الفرنسي مارسيال.وفى الشوط الثانى نشط أرسنال بشكل كبير وحرمت العارضة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من تسجيل هدف الجانرز الأول فى الدقيقة 65، كما تصدى الحارس دى خيا لفرص أخرى من الفريق اللندنى.كما أهدر مانشستر يونايتد جميع الفرص التى سنحت لمهاجميه خاصة إدينسون كافانى وأنتونى مارسيال.وجلس النجم المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء أرسنال طوال المباراة.