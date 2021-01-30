النصر بطلا للسوبر السعودي بثلاثية في شباك الهلال

حصد فريق النصر لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على غريمه الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما بديربى العاصمة "الرياض"، والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولى.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل الفرنسي بافتيمبي جوميز هدفا لفريق الهلال في الدقيقة التاسعة، تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وكانت أخطر فرص النصر في الشوط الأول تسديدة المغربي نور الدين أمرابط فى الدقيقة 25، تصدى لها حارس الهلال عبد المعيوف باقتدار.وتعرض سلمان الفرج نجم وسط الهلال للإصابة، وغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 26 ليشارك بدلا منه محمد كنو.

في الشوط الثاني، سجل البرازيلي بيتروس هدف النصر الأول فى الدقيقة 61 من ضربة رأس، وأضاف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 82، واختتم سامي النجعي الأهداف في الدقيقة 92.