لاعبو الزمالك يرفضون تسلم ميداليات كأس السوبر

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني تسلم الميداليات الفضية المخصصة لصاحب المركز الثاني لبطولة كأس السوبر المصري.

ياتي هذا بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

جاء رفض اللاعبون لاستلام الميداليات بسبب هجوم جماهير الأهلي وتوجيههم السباب للاعبي الأبيض ومسؤولي القلعة البيضاء.

وأعطى مجلس الإدارة تعليمات للاعبين بعدم تسلم ميداليات المركز الثاني ومغادرة الملعب.