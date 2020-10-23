حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الوداد

أحرز حسين الشحات الهدف الاول للأهلي في الدقيقة السادسة والعشرين في المواجهة المقامة بين الفريقين حاليًا على ملعب ستاد القاهرة في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب في المغرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من "محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاي، محمد مجدي قفشة، مروان محسن"، فيما يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من "علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي"، وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من علي معلول الذي يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذي تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

و يضم تشكيل الوداد ، كلاً من "رضا تجناوتي، يحيى جباني، كاسينجو كازادي، اسماعيل الحداد، ابراهيم نجم الدين، يحيى عطية الله، بادي أووك، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، عبد اللطيف نصير، وابراهيما كومارا".