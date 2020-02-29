واتفورد يذلّ ضيفه ليفربول بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق واتفورد على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "فيكارج رود"، في المباراة التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة "البريميرليج". وجاء الهدف في الدقيقة 72 عبر مهاجم الفريق تروي ديني من خطأ فادح من دفاع ليفربول بالإشترالك مع الحارس أليسون. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز في 4 مباريات لحسم اللقب للمرة

الاولى منذ عام 1990، ويحتل واتفورد المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة. ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز الـ 19 على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لينفرد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالبطولة متخطياً الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 بتسجيله 18 انتصاراً متتالياً. ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائي جوردان هندرسون وشاكيري بسبب الاصابة، فيما يراهن "الريدز" على محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام واتفورد علماً بأن النجم المصري سجل هذا الموسم 15 هدفاً مع

ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، محافظاً على آماله في المنافسة على لقب هداف "البريميرليج" للموسم الثالث على التوالي. ويمتلك محمد صلاح رقما مميزا امام واتفورد كونه الفريق الأكثر استقبالا للأهداف من الفرعون في مسيرته حيث سجل الدولى المصرى 8 أهداف في شباكه بـ5 مباريات فقط وسجل سوبر هاتريك في لقاء الفريقين بموسمه الأول مع الريدز في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 5-0. وفي المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين بالدور الأول سجل صلاح هدفين قادا الفريق للفوز بثنائية نظيفة في رحلة البحث عن اللقب الأول في الدوري الإنجليزي منذ 1990. وحقق ليفربول 21 انتصار على التوالي في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد وهو ما يتطابق مع سلسلة انتصارات أعلى رقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي من قبل أي فريق على ملعبه، والذي سجله في الأصل الريدز مع شانكلي في عام 1972

