هالاند يحتفل بتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عزز مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينع هالاند، التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، بعد احتفاله بطريقة غير مباشرة، بتأهل الفريق الملكي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع هالاند، إعجابا على صورتين على موقع "إنستغرام" لكل من ثنائي ريال مدريد، سيرخيو راموس، وفينيسيوس جونيور، يظهران فيهما وهما يحتفلان بالتأهل، بعد فوز فريقهما على أتالانتا، أمس الثلاثاء (3-1)، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.