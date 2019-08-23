ألميريا الإسبانى يضم الأرجنتيني فالنتين فادا لاعب بوردو الفرنسى

تعاقد نادى ألميريا الإسبانى مع الأرجنتيني فالنتين فادا لاعب نادي بوردو الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، أعلن الموقع الرسمى لنادى ألميريا الإسبانى عن ضم الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا لاعب نادي بوردو الفرنسي صاحب الـ 23 عاما على سبيل الإعارة.



كان نادي ألميريا الإسباني تعاقد مع الصربي رادوساف بيتروفيتش، لاعب وسط فريق سبورتنج لشبونة، لمدة 3 سنوات والإسباني جوزية كارلوس لازو، لاعب خيتافي الإسباني، والبرازيلي جوناثان سيلفا ڤييرا لاعب بوتافوجو البرازيلي لمدة 5 سنوات.

كان تركى آل الشيخ استحوذ على أسهم نادى ألميريا الإسباني، الصيف الحالى، بعدما أنهى استثمارته فى نادى بيراميدز، خلال الموسم الماضى، ويواجه فريق ألميريا فى الجولة الثانية من دورى الدرجة الثانية الإسباني فريق راسينج سانتاندير يوم السبت المقبل.