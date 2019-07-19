بونجاح يتقدم لمحاربى الصحراء بالهدف الأول بعد دقيقتين

سجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر الأول، فى مرمى منتخب السنغال، خلال المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "القاهرة"، فى نهائى كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر.

جاء هدف بونجاح فى الدقيقة الثانية على انطلاق المباراة، لتصبح النتيجة تقدم الجزائر 1 – 0.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذى تستقبله شباك اليو جوميز حارس السنغال، الذى لعب 4 مباريات من قبل وخرج منها جميعا كلين شيت، وهو الهدف الثانى فى العموم الذى يمنى به المرمى السنغالى فى البطولة، والغريب أنه كان أيضا من الجزائر فى دور المجموعات.

وتأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية، لأمم أفريقيا 2019، بعد تخطيه منتخب تونس فى دور نصف النهائي، بنتيجة 1 - 0، فى اللقاء الذى جمعهم الأحد الماضى، فى المقابل صعد محاربى الصحراء على حساب منتخب نيجيريا، بالفوز عليه بنتيجة 2 - 1.

ودخل منتخب السنغال المباراة بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: يوسف سابالي ، شيخو كوياتيه، لامين جاساما ، ساليف سانى

خط الوسط: ادريسا جاي، هنري سافييه، وبابا نداي

خط الهجوم: ساديو ماني، مباي نيانج، إسماعيلا سار

ويبدأ منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: رايس مبولحى

الدفاع: عيسي ميندى ، مهدى زفان ، جمال بن العمرى ، رامى بن سبعينى

الوسط: عدلان قديورة ، إسماعيل بن ناصر ، سفيان فيجولي ، يوسف بلايلي ، رياض محرز

الهجوم: بغداد بونجاح

يطمح منتخب السنغال للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، وذلك بعد خسارته أمام الكاميرون بركلات الترجيح 3 – 2، فى المباراة النهائية الوحيدة التى تأهل فيها عام 2002، فى المقابل يسعى منتخب الجزائر، لحصد لقب كأس أمم أفريقيا، للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما توج بالبطولة عام 1990، على حساب نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة 1 – 0.

جدير بالذكر أن المواجهة هي الثانية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.