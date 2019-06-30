دقيقة حداد على روح أسطورة الكونغو الديمقراطية في مباراة مصر وأوغندا

وقف لاعبو المنتخب الوطنى وأوغندا، دقيقة حداد على روح بيير نداي مولامبا أسطورة الكونغو الديمقراطية والذي وافته المنية في 26 يناير الماضى بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وذلك قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفراعنة والأوناش حاليًا على استاد القاهرة، فى ختام مباريات المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر.

ويعد مولامبا هو صاحب الرقم القياسى في عدد الأهداف بنسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بتسجيله 9 أهداف في نسخة 1974 التي أقيمت بمصر مع منتخب بلاده الذى كان يدعى وقتها زائير وقاده للتتويج باللقب.

ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى، وأحمد المحمدى وأحمد حجازى وباهر المحمدي وأيمن أشرف، ونبيل عماد ومحمد النني ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا.