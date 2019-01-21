عمرو وردة ينتظر مزاملة حجازى فى الدوري الإنجليزى

اقترب عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب الوطنى وباوك اليونانى، من مزاملة زميله أحمد حجازى مدافع الفراعنة والمحترف فى وست بروميتش خلال الميركاتو الشتوى الحالى. كان وردة قد ودع زملائه بباوك اليوم وتمنى التوفيق للجميع داخل النادى بعدما قضى الموسم الماضى بشكل ناجح، إلا أنه خرج من الحسابات خلال الموسم الحالى.

وتألق عمرو وردة خلال الفترة الماضية مع الأندية اليونانية، وهو ما دعا عدد من الأندية التركية الكبرى، على رأسها جالطة سراى وفنار بخشة للدخول فى مفاوضات رسمية معه، بالإضافة لبعض العروض الإسبانية وأخيرا عرض من وست بروميتش الإنجليزى.