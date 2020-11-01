المقاولون العرب يسجل هدفه الثاني في شباك بيراميدز بقدم لاعبه كريم مصطفى

أحرز لاعبي المقاولون العرب الهدف الثاني في شباك نادي بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .وتمكن كريم مصطفي في الدقيقة "24"، من إحراز الهدف الثاني في شباك نادي بيراميدز من خلال تمريرات متتالية داخل منطقة الجزاء ليتمكن من وضعها بكل سهولة لتسكن الشباك.