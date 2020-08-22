الزمالك يسجل أول أهدافه في شباك النادي الأهلي بقدم أحمد زيزو في القمة 120

نجح فريق الزمالك، في تسجيل أول الأهداف في مرمى الأهلي، عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 في القمة 120 على صعيد الدوري، وبالجولة 21 من عمر الدوري الحالي. وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من بن شرقي لزيزو داخل منطقة جزاء الأهلي. نجح فريق الزمالك، في تسجيل أول الأهداف في مرمى الأهلي، عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 في القمة 120 على صعيد الدوري، وبالجولة 21 من عمر الدوري الحالي. وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من بن شرقي لزيزو داخل منطقة جزاء الأهلي.