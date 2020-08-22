تعرض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضغوط كبيرة وغير مباشرة من رئيس النادي بإشراك محمود عبد الرحيم جنش كحارس مرمى أساسي في لقاء القمة أمام الأهلى اليوم. وكشف مصدر داخل الفريق، أن رئيس القلعة البيضاء، أكد أن جنش يجيد اللعب أمام الأهلي وتألق في جميع المباريات الماضية، إلا أن كارتيرون رفض كل هذه الضغوط وتمسك بتواجد محمد أبو جبل فيالتشكيل الأساسي، ونقل للإدارة رسالة بأنه لم ولن يقبل أن يتدخل أحد مهما كان في عمله، كما أنه لا يعرف المجاملة في عمله واللاعب المجتهد هو من يشارك أساسيا.