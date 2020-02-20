الزمالك يفوز في ركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري
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الزمالك يفوز في ركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري

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العرب اليوم - الزمالك يفوز في ركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري

نادي الزمالك
القاهره ـ العرب اليوم

فاز نادي الزمالك بكأس السوبر بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات

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الزمالك يفوز في ركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري الزمالك يفوز في ركلات الترجيح في بطولة السوبر المصري



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